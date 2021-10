Ponte Morandi, Castellucci e gli altri imputati Autostrade ricuseranno il giudice per l’udienza preliminare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, e gli altri imputati di Autostrade per il crollo del Ponte Morandi, si preparano a ricusare il giudice per l’udienza preliminare, Faggioni, incaricata del processo. Lo scrive Il Secolo XIX. Il motivo è che, quando era gip, firmò gli ordini di arresti domiciliari per gli ex top manager, nel novembre 2020. “La richiesta sarà presentata all’inizio dell’udienza di venerdì e rischia di allungare i tempi del procedimento”. Secondo quanto filtra dai legali degli imputati, l’accusa per il gip è che il suo giudizio potrebbe essere viziato da valutazioni effettuate in precedenza. “Faggioni si è già pronunciata su alcuni degli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex amministratore delegato di, Giovanni, e glidiper il crollo del, si preparano a ricusare ilper, Faggioni, incaricata del processo. Lo scrive Il Secolo XIX. Il motivo è che, quando era gip, firmò gli ordini di arresti domiciliari per gli ex top manager, nel novembre 2020. “La richiesta sarà presentata all’inizio deldi venerdì e rischia di allungare i tempi del procedimento”. Secondo quanto filtra dai legali degli, l’accusa per il gip è che il suo giudizio potrebbe essere viziato da valutazioni effettuate in precedenza. “Faggioni si è già pronunciata su alcuni degli ...

