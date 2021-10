New World, server offline per l'aggiornamento alla versione 1.02 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) New World, l'MMORPG di successo di Amazon si aggiorna, pertanto Amazon Games ha messo offline tutti i server per portare il gioco alla versione 1.02. Dalle note della patch si legge: "L'aggiornamento di questa settimana introduce un'altra serie di correzioni di bug, oltre a gettare ulteriori basi per l'imminente funzionalità di trasferimento del server". "Molti membri del nostro team stanno ancora lavorando instancabilmente per garantire che tutti possano trovare un mondo da chiamare la loro casa a lungo termine con la funzione di trasferimento del personaggio". Oltre a questo, l'aggiornamento corregge una serie di bug presenti nel mondo di gioco, nell'IA e soprattutto nel negozio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) New, l'MMORPG di successo di Amazon si aggiorna, pertanto Amazon Games ha messotutti iper portare il gioco1.02. Dalle note della patch si legge: "L'di questa settimana introduce un'altra serie di correzioni di bug, oltre a gettare ulteriori basi per l'imminente funzionalità di trasferimento del". "Molti membri del nostro team stanno ancora lavorando instancabilmente per garantire che tutti possano trovare un mondo da chiamare la loro casa a lungo termine con la funzione di trasferimento del personaggio". Oltre a questo, l'corregge una serie di bug presenti nel mondo di gioco, nell'IA e soprattutto nel negozio. Leggi altro...

