Moto Rumi | una mostra espone i capolavori a due cilindri nati dal pennello di un pittore

Advertising

VintageMotobike : 1950 Moto Rumi Turismo source: -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Rumi

La Voce delle Valli

Gli amanti dell'arte lo conoscono per i sui quadri, ma anche le sue sculture. Per gli appassionati delle due ruote, invece, Donninoè stato il genio creatore delleuscite dallo stabilimento di via Moroni, a Bergamo, dal 1950 al 1962, diventate oggetto di culto per numerosi collezionisti protagoniste di una mostra allestita al Museo della Valle di ...Gli amanti dell'arte lo conoscono per i sui quadri, ma anche le sue sculture. Per gli appassionati delle due ruote, invece, Donninoè stato il genio creatore delleuscite dallo stabilimento di via Moroni, a Bergamo, dal 1950 al 1962, diventate oggetto di culto per numerosi collezionisti protagoniste di una mostra allestita al Museo della Valle di ...Abbiamo trovato 2 risultati per la tua ricerca di Moto in vendita - Lauco. Vuoi trovare più moto e scooter usati? Guarda anche i risultati per Moto in vendita - Provincia di Udine!Informazioni, programma con orari e accessi all’evento top per auto e moto classiche, con un focus 2021 sul motorsport e il design ...