Modugno: “Per Insigne il Napoli è tutto. Meret fortissimo, ho una convinzione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Francesco Modugno fa il punto su due casi spinosi al Napoli: il rinnovo di Insigne ed il ballottaggio Meret-Ospina. Si parte con il rinnovo di Insigne che ancora non decolla: “Ne parleremo tanto ancora per altro tempo, è una situazione complicata perché le cifre non sono vicine, per Insigne il Napoli è tutto e per il Napoli Insigne è il capitano ma purtroppo ci sono i soldi di mezzo ed è legittimo che entrambi le parti fanno le proprie richieste“. Il mancato rinnovo di contratto fa scattare tante voci di calciomercato. Basti pensare che negli ultimi giorni Insigne è stato accostato anche alla MLS. Altro giocatore in bilico al Napoli è Alex Meret in ballottaggio con ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Francescofa il punto su due casi spinosi al: il rinnovo died il ballottaggio-Ospina. Si parte con il rinnovo diche ancora non decolla: “Ne parleremo tanto ancora per altro tempo, è una situazione complicata perché le cifre non sono vicine, perile per ilè il capitano ma purtroppo ci sono i soldi di mezzo ed è legittimo che entrambi le parti fanno le proprie richieste“. Il mancato rinnovo di contratto fa scattare tante voci di calciomercato. Basti pensare che negli ultimi giorniè stato accostato anche alla MLS. Altro giocatore in bilico alè Alexin ballottaggio con ...

