Milan | ricorso contro Boban parzialmente accolto | l’ex dirigente restituirà parte del risarcimento

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zvonimirdovrà restituire 1.250.000 euro aldegli oltre cinque milioni che il club rossonero ha dovuto corrispondere alin seguito alla sentenza di primo grado. E’ quando deciso dalla Corte di Appello dio, che nello specifico ha respinto la richiesta diriguardante il danno non patrimoniale. Inoltre la Corte ha deciso chedovrà anche versare aluna cifra pari ai guadagni derivanti dalle sue attività lavorative dal marzo 2020 a fine novembre 2022, compresi quindi i suoi attuali ruoli in Uefa. SportFace.

gwaeldellafossa : Boban, da dirigente del Milan, scopre gli altarini di Elliott, suo datore di lavoro, e rilascia un'intervista dove…

