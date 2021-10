Magistrato no vax a comizio a Roma: chiesto intervento del Csm (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino il comizio di Giorgianni alla manifestazione no vax di sabato scorso. Lo scopo dei togati è "verificare l'impatto di tali condotte sulla percezione della sua indipendenza quale giudice" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino ildi Giorgianni alla manifestazione no vax di sabato scorso. Lo scopo dei togati è "verificare l'impatto di tali condotte sulla percezione della sua indipendenza quale giudice"

Advertising

Corriere : Con i No Vax anche un magistrato: «Serve un processo di Norimberga contro il governo» - beppesevergnini : Davvero questo è un magistrato? ?? - tonino19542 : @DicePatrizia Aspetta a giorni arriverà anche quel magistrato no vax sobillatore - lasiciliait : Il caso Angelo Giorgianni, il magistrato no vax, finisce al Csm - giumassa1946 : RT @lucianocapone: A marzo fui accusato di essere una specie di fiancheggiatore della ‘ndrangheta per aver denunciato la prefazione di Grat… -