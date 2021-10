Luce dei tuoi occhi streaming e diretta tv: dove vedere la fiction (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)deitv:la quarta puntata dellaQuesta sera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata dedei, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI eda Fabrizio Costa, la serie è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #LuceDeiTuoiOcchi, con #AnnaValle e #GiuseppeZeno… - ZZiliani : Come avevo scritto un mese fa, e come conferma alla luce dei nuovi numeri Lorenzo Vendemiale sul #Fatto di oggi, la… - utld0001 : RT @DesertHell: C’era un posto tra le lucciole e la notte. Ora non ci sono più le lucciole e la notte è buia. C’era una canzone che spezzav… - banijaystudios : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #LuceDeiTuoiOcchi, con #AnnaValle e #GiuseppeZeno - 64tigro : RT @RobifilSkincare: ??Gli effetti della luce blu dei device rendono la pelle più invecchiata con comparsa di macchie, rughe precoci e riduz… -