Iscriversi a due o più corsi di laurea contemporaneamente non è più vietato in Italia: il sì della Camera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Approvata alla Camera dei Deputati la proposta di legge che cancella il divieto di Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente. Il divieto risaliva all'art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 1933 e la sua abrogazione è passata alla Camera all'unanimità. "Un grande risultato – ha commentato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa – che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento che da tempo ha messo al centro questi temi". Il provvedimento era atteso da tempo e ora dovrà essere discusso al Senato.

