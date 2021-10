Advertising

monrealeatoday : Il volto di Beato Carlo Acutis' dell'artista pioppese Nino Carlotta all'oratorio di San Vito e Francesco - AdrianaGini4 : “Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: esulta tutto il giorno nel tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : volto Beato

...per la memoria liturgica delCarlo Acutis, nella chiesa di Santa Maria Maggiore - santuario della Spogliazione. "Quando lo vedi anche solo in una foto, rimani folgorato da quella luce del...Al nuovo- sottolinea il cardinale Semeraro - non mancarono le prove della vita, come fin da ... quindi, e con la 'faccia da funerale', per citare Papa Francesco, ma una Chiesa 'lieta col...“ Carlo parla al cuore di tanti giovani. Il perché va cercato nel fatto che, al di sotto di tutte le banalizzazioni della vita, rimane sempre dentro di noi una scintilla di bene che Dio sa riaccendere ...Andrà in scena da giovedì 14 a domenica 17 ottobre 2021 al Teatro Spazio 18B a Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi 18/b, in zona Garbatella - e da giovedì 4 a domenica 7 novembre al Teatro Galleria Tol ...