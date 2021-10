Final Fantasy XIV a quota 24 milioni di giocatori e diventa il gioco più redditizio della serie

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)XIV continua a riscuotere un successo incredibile. Come riportato da IGN, il produttore Naoki Yoshida ha rivelato in un recente evento mediatico che il MMORPG ha superato i 24ditotali. Ad aprile di quest'anno il numero diaveva raggiunto i 22. Secondo Yoshida,XIV aveva 4dinel 2015, ha raggiunto i 10nel 2017 e da allora ha più che raddoppiato questa cifra. In effetti, èto anche ildipiùfino ad oggi. Yoshida afferma anche che Square Enix "non baderà a spese con i suoi investimenti per ...

