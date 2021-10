Facile it | dall’Antitrust multa da 7 milioni di euro a due società del gruppo | “Pratiche commerciali scorrette e aggressive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sollecitava gli utenti a sottoscrivere polizze non richieste e non era trasparente sui risultati del servizio di comparazione dei preventivi. Queste alcune delle contestazioni in base alle quali l’Antitrust ha comminato unada settedi.it, l’azienda che tramite l’omonima piattaforma online fornisce servizi di aggregazione e valutazione per prodotti assicurativi, finanziari e tariffe. A finire nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva avviato l’istruttoria lo scorso 9 febbraio, sono state in particolare due controllate del.it Mediazione Creditizia, destinataria di una sanzione da 5,95di, e.it Broker di Assicurazioni, che dovrà pagare i ...