Docenti neoassunti | possono chiedere di svolgere incontri di formazione nella provincia di residenza e non di servizio?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)in anno di prova eanno scolastico 2021/22: il personale nominato indiversa da quella, che magari raggiunge giornalmente per il, potrebbele attività diin una scuola della propria? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti neoassunti: possono chiedere di svolgere incontri di formazione nella provincia di residenza e non di servi… - ProDocente : Anno di prova e formazione docenti neoassunti, 10 FAQ dell’USR Lazio: passaggio di ruolo e cattedra, ambiente online - scuolainforma : Formazione docenti neoassunti, indicazioni su attività formative: Nota USR Lazio [ALLEGATI] - orizzontescuola : Anno di prova e formazione docenti neoassunti, 10 FAQ dell’USR Lazio: passaggio di ruolo e cattedra, ambiente online - News_24it : La denuncia della Gilda Insegnanti: «Ritardi ingiustificati nella registrazione dei contratti» Sindacato pronto all… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti neoassunti

Orizzonte Scuola

9) Fino a quando si può utilizzare l'ambiente di formazione online? È compito delle singole scuole programmare l'incontro deicon il comitato di valutazione. L'ambiente online ...'Moltinelle scuole della provincia di Latina al secondo mese di servizio ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà loro attribuito'. La denuncia arriva dalla Gilda ..."Molti docenti neoassunti nelle scuole della provincia di Latina al secondo mese di servizio ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà ..."Molti docenti neoassunti nelle scuole della provincia di Latina al secondo mese di servizio ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà loro attribuito".