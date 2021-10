Assegno temporaneo | domanda decaduta all’improvviso? L’INPS tranquillizza 

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)per figli, brutta notizia a sorpresa per molte famiglie.improvvisamente? Ecco cosa sta succedendo E’ ormai in vigore da un bel po’ di tempo la nuova misura dell’per figli in attesa del definitivounico del 2022, tuttavia regna ancora il caos per quanto riguarda tale aiuto statale. Per L'articolo proviene da Consumatore.com.

In questo senso, tutti quei cittadini che decideranno quindi di effettuare la presentazione della domanda volta all'ottenimento dell'unico, rispettando la scadenza del 31 ottobre, ...Oltre alla quota relativa al Reddito di Cittadinanza, infatti, la famiglia percepirà sia l'relativo al mese corrente, sia le quote arretrate non ancora corrisposte dall'INPS . I ...Assegno temporaneo per figli, brutta notizia a sorpresa per molte famiglie. Domanda improvvisamente decaduta? Ecco cosa sta succedendo ...Reddito di Cittadinanza, il suo destino è segnato: a breve assisteremo alla sua riforma! Scopriamo insieme come il Governo Draghi cambierà il RdC nel 2022.