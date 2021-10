Amnesty all’attacco sull’affare PIF-Newcastle

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)International ha richiesto un incontro con l’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, a proposito dell’acquisizione delUnited da parte di un consorzio guidato dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita. L’amministratore delegato diSacha Deshmukh, scrive The Guardian, ha chiesto l’opportunità di discutere la modifica del test per i proprietari e per L'articolo