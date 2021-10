Al matrimonio di Wilma Goich c’era una tavolata con le ex di Edoardo Vianello

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La curiosità suldiedforse non si spegnerà mai ma la cantante ospite a Oggi è un altro girono ha aggiunto altri dettagli, i tradimenti e quelladelle ex il giorno delle nozze. Lasorprende tutti confida le “corna” che ha portato e aggiunge che si è pentita di avere lasciatodopo 10 anni di. Era innamoratissima e forse avrebbe anche potuto sopportare tutto ma lo dice mentre racconta che l’ex marito “le donne le usava e le buttava via”. Usa anche un termine infelice: “femminicida”, ma lo sceglie in modo solo troppo leggero. “Io credo che lui sia rimasto quello di sempre con i suoi lati positivi e negativi” poi racconta delladi ex ...