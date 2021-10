Accuse di razzismo da un calciatore azzurro verso un compagno della Svezia | ma la Figc smentisce

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)che se fossero confermate sarebbero da condannare fermamente per una grave arretratezza culturale, ma per il momento si passa alla difesa, confermando che nessun gesto diè stato ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - U.21;Figc respinge accuse,'nessuna offesa razzista' 'Federcalcio impegnata in lotta a razzismo e discriminazioni' - zazoomblog : Italia-Svezia U21 accuse di razzismo a calciatore azzurro: la nota della FIGC - #Italia-Svezia #accuse #razzismo - scommesse_it : La Svezia accusa: razzismo dagli azzurrini. Ira Figc: 'Falso! Ci tuteleremo' - Mediagol : Italia-Svezia U21, accuse di razzismo a calciatore azzurro: la nota della FIGC - AlexTheModLife : RT @Adnkronos: Svezia #Under21, accuse all'Italia: insulti razzisti contro #Elanga. -

che se fossero confermate sarebbero da condannare fermamente per una grave arretratezza culturale, ma per il momento si passa alla difesa, confermando che nessun gesto diè stato ...... con al centro due Federazioni (Svezia e Italia) che si scambianoe smentite. Andiamo con ... "Nessuno dovrebbe essere oggetto di, è completamente inaccettabile. Tutti noi sosteniamo e ..."In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l'Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato ...Sarebbe accaduto a Monza nell'ultimo match degli azzurrini per Euro 2023: la vittima sarebbe Anthony Elanga, giocatore dell'Under 21 svedese ...