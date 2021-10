Abraham tranquillizza i tifosi | le sue parole

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’attaccante della Roma, Tammy, dopo essere uscito anzitempo dal match in Nazionale, è rientrato quest’oggi nella Capitale. Il giocatore, entrato in campo al 76? per sostituire Harry Kane, ha terminato in anticipo la gara dopo aver accusato un problema alla caviglia. Nel pomeriggio di oggi, come riportato dal Corriere dello Sport, era previsto il suo arrivo a Roma, slittato successivamente alle 20:15. Il giocatore, difatti, dopo aver perso il primo volo è rientrato a Fiumicino in serata, rassicurando iin vista della sfida dello Stadium: “Mi sento bene, penso di farcela contro la Juventus“. Per Alfredo Pedullà, il talento inglese resterebbe in dubbio per la sfida contro la Juventus a causa della forte contusione rimediata. POTREBBE INTERESSARTI: L’ex Nazionale francese irriso sui social: guardate come è diventato! L'articolo ...