Uno spazio da intitolare a Gino Strada | consiglio regionale della Puglia | mozione Viene discussa oggi

Di seguito un comunicato diffuso da Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia: Riqualificazione professionale dei dipendenti della Leonardo di Grottaglie, ospedali veterinari pubblici, istituzione del disability manager ed intitolazione di uno spazio per Gino Strada. Sono i temi al centro di quattro mozioni presentate da Massimiliano Stellato, consigliere regionale e capogruppo dei Popolari, che verranno discusse nella seduta del consiglio regionale convocata per oggi. "Approdano in aula – dichiara Stellato – questioni importanti per il territorio ionico, ma non solo, come la vertenza Leonardo spa di Grottaglie, per il quale proprio ieri l'azienda ha confermato la cassa integrazione.

