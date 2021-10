Sabaf sale al 100% del capitale di A.R.C.

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha perfezionato l’acquisto del 30% deldi A.R.C. s.r.l. da Loris Gasparini, in esecuzione dell’accordo che era stato sottoscritto tra le parti nel 2016, quandoaveva acquisito il 70% di A.R.C.. Il corrispettivo è stato pari a 1.650.000 euro. Loris Gasparini continuerà a mantenere il ruolo di amministratore delegato della società. A.R.C., con sede a Campodarsego (Padova), è attiva nella produzione di bruciatori a gas per il settore della cottura professionale e per applicazioni di alto di gamma nel settore della cottura domestica e semiprofessionale. La società prevede di chiudere il 2021 con vendite di circa 6,3 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto al 2020.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabaf sale

Teleborsa

ha comunicato di aver perfezionato l'acquisto del 30% del capitale di A. R. C., in esecuzione dell'accordo che era stato sottoscritto tra le parti nel 2016, quandoaveva acquisito il 70% dell'azienda. Il corrispettivo è stato pari a 1,65 milioni di euro . In seguito a questa operazioneè salita al 100% del capitale di A. R. C.da Loris Gasparini, in esecuzione dell'accordo che era stato sottoscritto tra le parti nel 2016, quandoaveva acquisito il 70% di A. R. C.. Il corrispettivo è stato pari a 1.650.000 euro . ...Si comunica che Sabaf S. Si comunica che Sabaf S.p.A. ha perfezionato l'acquisto del 30% del capitale di A.R.C. s.r.l. dal signor Loris Gasparini, in esecuzione dell'accordo che era stato sottoscritto ...(Teleborsa) - Sabaf, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha perfezionato l'acquisto del 30% del capitale di ...