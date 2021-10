“October” degli U2 compie quarant’anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il 12 ottobre 1981 uscì il secondo album della band irlandese U2. “” segue l’album d’esordio “Boy“, pubblicato l’anno prima. U2, dal successo di “Boy” a quello di “War” Nell’estate 1980 Bono Vox, The Edge, Larry Mullen e Adam Clayton hanno lavorato sul loro primo album “Boy“, pubblicato ad ottobre dello stesso anno. L’album è stato inciso nei Windmill Lande Studios di Dublino insieme al produttore Steve Lillywhite. Da subito la band irlandese ottenne molto successo e “Boy” fu solo il primo album di una carriera piena di successi. Due anni più tardi, nel febbraio 1983, venne pubblicato il terzo album della band, “War“. In copertina si ha lo stesso ragazzino immortalato per “Boy“. Si tratta di Peter Rowen, fratello di un amico di Bono che milita nei Virigin Prunes. “War” si apre con “Sunday Bloody Sunday“, una canzone con una forte potenza, una di quelle ...