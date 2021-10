Meloni: “Fieramente di destra anche se distante dal regime fascista” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il ‘male assoluto’ e compagnia cantante, Fdi è stata fatta per andare oltre An, non per tornare al Msi”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Fuori dal coro, su Rete 4. “Il fascismo – spiega – per la sinistra è la coperta di Linus, l’onda nera compare ogni volta che si presentano le liste elettorali”. “Io – sottolinea – sono Fieramente di destra, anche se sono distante dal regime fascista, sono di una destra liberale, cristiana, identitaria e patriottica”. “Fitto, Gardini, Malan, vengono da centrodestra liberale, hanno trovato in Fdi la loro casa, noi siamo un partito patriottico, esistiamo per difendere il prodotto italiano, la nostra identità – rimarca ancora – Mentre noi parliamo di cosa è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il ‘male assoluto’ e compagnia cantante, Fdi è stata fatta per andare oltre An, non per tornare al Msi”. Lo dice Giorgia, ospite di Fuori dal coro, su Rete 4. “Il fascismo – spiega – per la sinistra è la coperta di Linus, l’onda nera compare ogni volta che si presentano le liste elettorali”. “Io – sottolinea – sonodise sonodal, sono di unaliberale, cristiana, identitaria e patriottica”. “Fitto, Gardini, Malan, vengono da centroliberale, hanno trovato in Fdi la loro casa, noi siamo un partito patriottico, esistiamo per difendere il prodotto italiano, la nostra identità – rimarca ancora – Mentre noi parliamo di cosa è ...

