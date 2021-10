Lazio | Siviglia e Atletico Madrid su Luiz Felipe

Leggi su footdata

(Di martedì 12 ottobre 2021) È già tempo di calciomercato, ma non solo in entrata, anche e soprtattutto in uscita. I giocatori dellainfatti fanno gola a diversi club in Europa: dalla Spagna infatti, sia ilche l’hanno messo gli occhi su. Secondo i quotidiani iberici, il centrale brasiliano rientrerebbe nel piano delper sostituire Koundé che dovrebbe andare al Chelsea, mentre i Colchoneros lo starebbero sondando in vista del possibile colpo a parametro zero. Il difensore infatti attualmente è in scadenza di contratto a fine stagione, anche se il club biancoceleste avrebbe già un accordo sulla parola per il prolungamento.