Italia Under 21, finalmente Lucca: primo gol con la maglia azzurra (Di martedì 12 ottobre 2021) primo gol con l’Italia Under 21 per Lorenzo Lucca: il giovane talento del Pisa ha sbloccato il risultato del match contro la Svezia Lorenzo Lucca ha realizzato il primo gol con l’Italia Under 21 in occasione del match contro la Svezia, valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. Il giovane attaccante del Pisa, sulla bocca dei grandi club della Serie A, ha sbloccato il risultato al 41? del primo tempo su assist di Nicolò Rovella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)gol con l’21 per Lorenzo: il giovane talento del Pisa ha sbloccato il risultato del match contro la Svezia Lorenzoha realizzato ilgol con l’21 in occasione del match contro la Svezia, valevole per le qualificazioni agli Europei21. Il giovane attaccante del Pisa, sulla bocca dei grandi club della Serie A, ha sbloccato il risultato al 41? deltempo su assist di Nicolò Rovella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LaStampa : Mondiali Under 21 di pallavolo: Russia battuta 3-0, l’Italia è campione del mondo - CalcioNews24 : #ItaliaUnder21, finalmente #Lucca: primo gol con la maglia azzurra - tuttoatalanta : Qualificazioni europee Under 21, segna sempre Lucca: Italia-Svezia è 1-0 al 45' - tabellamercatob : #Azzurrini #Europa #Under21 Fine primo tempo #ItaliaSvezia 1-0 Lucca Tabellino e cronaca - maiorinquisitor : @RaiSport La banalità del commento di Italia-Svezia under 21 è sconcertante Hyeronimus -