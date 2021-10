Infortunio Abraham, problemi per il centravanti della Roma: le condizioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Infortunio Abraham, il centravanti inglese ha rimediato un problema con la Nazionale. Juventus a rischio per lui? Roma con il fiato sospeso in vista della gara contro la Juventus di domenica sera. Tammy Abraham, infatti, è uscito zoppicando dalla gara tra la sua Inghilterra e l’Ungheria, durata per lui lo spazio di 17 minuti. I primi segnali non inducono all’ottimismo e le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno dopo giorno. Non è da escludere però che il numero 9 dia forfait per la trasferta di Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021), ilinglese ha rimediato un problema con la Nazionale. Juventus a rischio per lui?con il fiato sospeso in vistagara contro la Juventus di domenica sera. Tammy, infatti, è uscito zoppicando dalla gara tra la sua Inghilterra e l’Ungheria, durata per lui lo spazio di 17 minuti. I primi segnali non inducono all’ottimismo e ledel giocatore verranno monitorate giorno dopo giorno. Non è da escludere però che il numero 9 dia forfait per la trasferta di Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

