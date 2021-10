Il Dott. Mariano Amici denuncia in un articolo ‘I primi segnali di cedimento del castello vacinale’ (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ un fiume in piena: accanto al suo infinito ‘tour’ nelle piazze cittadine del Paese (che continua girare in lungo e in largo), sotto l’ormai noto slogan ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, il Dott. Mariano Amici prosegue la sua ‘missione’ di sensibilizzazione anche attraverso la puntuale pubblicazione sul suo seguitissimo sito – MarianoAmici.com – di articoli dove, ancora una volta, rivela e spiega perché la campagna vaccinale non è la soluzione al Covid-19. Dichiaratosi più volte un ‘non no-vax’, spesso ‘snobbato’ – ma mai contraddetto in termini scientifici – dai suoi ‘detrattori sanitari’, nel corso dei vari programmi televisivi dove viene regolarmente invitato, Amici continua a sostenere la bontà delle cure, rimarcando invece la ‘pericolosità’ dei vaccini. A tal proposito, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ un fiume in piena: accanto al suo infinito ‘tour’ nelle piazze cittadine del Paese (che continua girare in lungo e in largo), sotto l’ormai noto slogan ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’, ilprosegue la sua ‘missione’ di sensibilizzazione anche attraverso la puntuale pubblicazione sul suo seguitissimo sito –.com – di articoli dove, ancora una volta, rivela e spiega perché la campagna vaccinale non è la soluzione al Covid-19. Dichiaratosi più volte un ‘non no-vax’, spesso ‘snobbato’ – ma mai contraddetto in termini scientifici – dai suoi ‘detrattori sanitari’, nel corso dei vari programmi televisivi dove viene regolarmente invitato,continua a sostenere la bontà delle cure, rimarcando invece la ‘pericolosità’ dei vaccini. A tal proposito, ...

Advertising

zazoomblog : Il Dott. Mariano Amici denuncia in un articolo ‘I primi segnali di cedimento del castello vacinale’ - #Dott.… - italiaserait : Il Dott. Mariano Amici denuncia in un articolo ‘I primi segnali di cedimento del castello vacinale’ - sabahelher : RT @ermarluck: Dott. Mariano Bizzarri 'LO DICE LA SCIENZA' 'La scienza non dice niente, esistono gli scienziati e come tutti gli uomini han… - MadamaL41898457 : Ve lo mando perché vi stimo e perché credo non ci sia solo bianco o nero (vax o novax),sono vaccinata ed ignoran… - meriam_k7 : 'Non possiamo riscrivere 200 anni di medicina!' [...] 'Stiamo esponendo milioni di persone ad una proteina tossica'… -