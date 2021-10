Green pass, via libera Garante privacy a nuove modalità di verifica (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del Green pass in ambito lavorativo pubblico e privato. Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app verificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della piattaforma NoiPA o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilper la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introducedidelin ambito lavorativo pubblico e privato. Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività didel possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraversoalternative all’appC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della piattaforma NoiPA o ...

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - EmanueleProett1 : RT @MinervaMcGrani1: Non cedete al contentino del tampone gratuito...il green pass è un abominio e va abolito...punto! #NoGreenPassObligat… - ultimenews24 : Green pass obbligatorio sul lavoro dal prossimo 15 ottobre, il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta d… -