Forza Nuova sotto indagine: sito web sequestrato, in Parlamento si chiede lo scioglimento (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Corteo No Green pass a Roma e assalto alla Cgil (leggi qui), Forza Nuova nel mirino degli inquirenti dopo l'arresto del leader nazionale e di quello romano. Due i fascicoli aperti in procura sugli scontri e l'assalto (leggi qui), oltre il sequestro preventivo e l'oscuramento del sito internet del movimento. Intanto, in Parlamento, sono due le mozioni depositate rispettivamente da Pd e Psi-Italia Viva per chiederne lo scioglimento. Le indagini Per l'assalto alla sede del sindacato sono sei le persone arrestate. Per loro le accuse sono istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio. Il pool di magistrati che sta seguendo le indagini, fra cui quello per i reati contro personalità dello Stato, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino, stanno valutando la contestazione ...

