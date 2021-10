Ciclismo | Daniele Bennati CT in pectore dell’Italia L’ex velocista lanciato verso la nomina | novità per Scirea e Quaranta

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021)sembra ormai prossimo a diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di. Il nome dell’aretino circola da più di un mese, ovvero da quando si era capito che sarebbe finito il corso di Davide Cassani, e nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il suo incarico dovrebbe essere annunciato a novembre: nella prima settimana del prossimo mese ci sarà un consiglio federale in Puglia dove il Presidente Cordiano Dagnoni dovrebbe comunicare le scelte per la struttura tecnica, poi a seguire la consueta conferenza stampa che svelerà chi sarà sull’ammiraglia azzurra a partire dal 2022. Il 41enne, professionista fino al 2019, avrebbe avuto la meglio sull’intera concorrenza (su tutti Maurizio Fondriest e Filippo Pozzato). Iltoscano, ...