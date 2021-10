Borussia Dortmund vs Mainz: numeri e statistiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Mainz ha conquistato quattro punti nelle ultime due visite in Bundesliga al Signal-Iduna Park, più di quanto avesse fatto nelle otto trasferte precedenti a Dortmund (tre). Il Mainz è rimasto imbattuto più a lungo in casa del BVB in Bundesliga solo tra il 2006 e il 2011 (quattro gare). Dall’inizio della stagione 2017/18, solo il Bayern Monaco ha raccolto più punti in casa del Dortmund (nove) rispetto a quanto ha fatto il Mainz (sette). Solo contro l’Hoffenheim (10) i biancorossi ne hanno conquistati di più fuori casa nello stesso periodo. Il Dortmund ha subito almeno un gol in tutte le ultime 10 partite in Bundesliga (17 in totale) – l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga risale al 2013/14 con Jurgen Klopp in panchina (11 gare). Il Dortmund ha vinto ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilha conquistato quattro punti nelle ultime due visite in Bundesliga al Signal-Iduna Park, più di quanto avesse fatto nelle otto trasferte precedenti a(tre). Ilè rimasto imbattuto più a lungo in casa del BVB in Bundesliga solo tra il 2006 e il 2011 (quattro gare). Dall’inizio della stagione 2017/18, solo il Bayern Monaco ha raccolto più punti in casa del(nove) rispetto a quanto ha fatto il(sette). Solo contro l’Hoffenheim (10) i biancorossi ne hanno conquistati di più fuori casa nello stesso periodo. Ilha subito almeno un gol in tutte le ultime 10 partite in Bundesliga (17 in totale) – l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga risale al 2013/14 con Jurgen Klopp in panchina (11 gare). Ilha vinto ...

