Basket, Eurolega 2021/2022 terza giornata: programma, date, orari, tv e telecronisti (Di martedì 12 ottobre 2021) Il programma della terza giornata di Eurolega 2021/2022 di Basket, con il programma, le date e gli orari per vedere in diretta le partite, compresi i rispettivi telecronisti. Quella che ci attende è una settimana ricca di grande Basket, visto che saranno ben due le giornate di Eurolega che si giocheranno in questi quattro giorni. Andiamo quindi subito a vedere quali saranno le partite visibili in diretta. Tra queste c’è la sfida tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, che verrà trasmessa sia da Sky (e quindi anche in streaming su Sky Go e Now Tv) che da Eleven Sports. Di seguito il dettaglio della giornata. RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildelladidi, con il, lee gliper vedere in diretta le partite, compresi i rispettivi. Quella che ci attende è una settimana ricca di grande, visto che saranno ben due le giornate diche si giocheranno in questi quattro giorni. Andiamo quindi subito a vedere quali saranno le partite visibili in diretta. Tra queste c’è la sfida tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, che verrà trasmessa sia da Sky (e quindi anche in streaming su Sky Go e Now Tv) che da Eleven Sports. Di seguito il dettaglio della. RISULTATI E CLASSIFICA ...

