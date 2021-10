Samuele Riefoli | in arte D’Art | «Sognando Sanremo»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Un nome d’arte in cui coesistono anime diverse: la musica, la letteratura, una suggestione personale capace di restituire l’immagine di un ragazzo «normale», ironico, socievole. Samuele Riefoli, figlio minore di Raf e Gabriella Labate, ha scelto di tenersi stretto il soprannome che gli hanno affibbiato i compagni di scuola. «Mi chiamavano D’Artagnan. A tredici anni, avevo i baffetti e il pizzetto», racconta Riefoli, che quel suo nomignolo ha deciso di abbreviare: non più «D’Artagnan», ma «D’Art». «Mi piaceva il gioco di parole, il fatto che ricordasse chi sono stato e portasse con sé l’arte a tutto tondo». Un’arte che Riefoli ha affinato, nel tempo. Il ragazzo, ventunenne, ha deciso di scegliere la musica come professione. Prima, il rap. Poi, la scoperta di un bisogno più melodico. Infine, Stupenda, il singolo cui ha lavorato negli ultimi due anni. «Non doveva essere quel che poi è diventato. Ho cambiato produttore, però, e deciso di sposare altre sonorità», racconta. Stupenda è la storia di un amore univoco: quello di un uomo per una donna dalla bellezza solo apparente. «Mi tormenti, perché dentro sei orrenda, ma fuori sei stupenda», canta D’Art, lasciando riecheggiare nella propria voce il suono nostalgico degli anni Ottanta.