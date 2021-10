Roma, violenze durante manifestazione No Green pass: due arrestati restano in carcere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tre scarcerati – due ai domiciliari e un obbligo di firma – e due convalide di arresto in carcere. I giudici collegiali si sono espressi così su cinque dei dodici arrestati per i disordini e le violenze avvenute durante la manifestazione dei No Green pass con l’assalto della sede della Cgil e il tentativo di occupare il Parlamento. I magistrati hanno disposto il carcere per Fabio Corradetti (figlio della compagna di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova arrestato) e Iorio Pilosio. Per Maurizio Bortolucci e Valerio Pellegrino arresti domiciliari e infine per Gennaro Imperatore deciso l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per i giudici Corradetti deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tre scarcerati – due ai domiciliari e un obbligo di firma – e due convalide di arresto in. I giudici collegiali si sono espressi così su cinque dei dodiciper i disordini e leavvenuteladei Nocon l’assalto della sede della Cgil e il tentativo di occupare il Parlamento. I magistrati hanno disposto ilper Fabio Corradetti (figlio della compagna di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova arrestato) e Iorio Pilosio. Per Maurizio Bortolucci e Valerio Pellegrino arresti domiciliari e infine per Gennaro Imperatore deciso l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per i giudici Corradetti deve ...

