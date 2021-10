Perde controllo moto | muore 17enne a Taranto

Advertising

Corriere : Galleria Dorio, perde il controllo della moto: scontro e incendio nel tunnel, 48enne morto carbonizzato - tuttopuntotv : Amici, Maria De Filippi si infuria e rimprovera gli allievi. Flaza: “Me ne vado” #amici21 #Canale5 - atacamiceti : RT @Massimi60615530: @MinutemanItaly L'atto finale di ogni dittatura è che quando perde il controllo aumenta la repressione,con l'unico ris… - Kualy2014 : RT @Corriere: Galleria Dorio, perde il controllo della moto: scontro e incendio nel tunnel, 48enne morto carbonizzato - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Perde controllo auto e precipita in una scarpata: 31enne ferita -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Gazzetta del Sud

Incidente mortale oggi pomeriggio sulla strada provinciale che collega Sava a Maruggio , in provincia di Taranto. Ha perso la vita un 17enne. Al ragazzo è sfuggito ildella moto sulla quale viaggiava e, benché fosse provvisto di casco, le lesioni derivanti dalla caduta gli sono state fatali. Nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118. L'incidente è ...N., donna 31enne di Padova, alla guida di autovettura VW Polo, stava percorrendo una strada comunale in località Sega, quando, per motivi in corso di accertamento, perdeva ildel veicolo ...Al ragazzo è sfuggito il controllo della moto sulla quale viaggiava e, benché fosse provvisto di casco, le lesioni derivanti dalla caduta gli sono state fatali ...TARANTO - Ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro un muretto. L'impatto terribile è costato la vita ad un ragazzo ...