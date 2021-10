Maltempo, freddo in Abruzzo, neve a quota 1400 metri sul versante teramano del Gran Sasso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Teramo - Clima invernale in Abruzzo dove la neve ha fatto la sua comparsa fino a 1400 metri di quota. Imbiancata la zona del Rifugio Fioretti, a 1500 metri sul Gran Sasso, nella Val Chiarino, alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia. E nel teramano, sui Monti della Laga, in località Il Ceppo, a 1334 metri di quota. La rete meteo dell'associazione Aq Caput Frigoris ( (https://www.caputfrigoris.it/ ), che con le sue webcam ha immortalato la prima neve della stagione, ha registrato temperature minime sotto lo zero in diverse località, come i -5.2° C della stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2433 metri di quota sul ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Teramo - Clima invernale indove laha fatto la sua comparsa fino adi. Imbiancata la zona del Rifugio Fioretti, a 1500sul, nella Val Chiarino, alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia. E nel, sui Monti della Laga, in località Il Ceppo, a 1334di. La rete meteo dell'associazione Aq Caput Frigoris ( (https://www.caputfrigoris.it/ ), che con le sue webcam ha immortalato la primadella stagione, ha registrato temperature minime sotto lo zero in diverse località, come i -5.2° C della stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2433disul ...

