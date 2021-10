Lazio, una munizione extra per fare lo scherzetto all’ex Inzaghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Lazio tira un sospiro di sollievo in vista dell’Inter: ottimismo per il recupero di Immobile che oggi ha avuto una visita di controllo La Lazio dovrebbe ritrovare Ciro Immobile già sabato pomeriggio. L’attaccante ha saltato i due impegni con l’Italia a causa dell’infortunio patito in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Nel match con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Latira un sospiro di sollievo in vista dell’Inter: ottimismo per il recupero di Immobile che oggi ha avuto una visita di controllo Ladovrebbe ritrovare Ciro Immobile già sabato pomeriggio. L’attaccante ha saltato i due impegni con l’Italia a causa dell’infortunio patito in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Nel match con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

