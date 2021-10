(Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrestata a Genova una 40enne di origini russe, ingegnere informatico, che sfruttava le sue abilità per commettere truffe e riciclare i proventi tramite cryptovaluta. In casadi...

Advertising

bizcommunityit : Mamma di giorno, hacker di notte: russa arrestata a Genova - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Mamma insospettabile arrestata dalla Polizia Postale 40enne russa era una hacker esperta in criptovalute - PalermoToday : La mamma hacker che traffica cryptovalute usando carte di credito intestate ai vip - infoitinterno : Mamma di giorno, hacker di notte: russa arrestata a Genova - infoitinterno : Mamma di giorno, hacker di notte: la doppia vita dell'ingegnere russa arrestata a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : mamma hacker

Arrestata a Genova una 40enne di origini russe, ingegnere informatico, che sfruttava le sue abilità per commettere truffe e riciclare i proventi tramite cryptovaluta. In casa carte di credito ...La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha arrestato una 40enne russa, da anni residente nel capoluogo ligure, in quanto appartenente ad un'...La donna faceva parte di un’organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il T ...????? ????????????? cribbio . https://it.sputniknews.com/20211011/operazione-cyber-matrioska-hacker-di-origine-russa-arrestata-a-genova-per-frode-informatica-13264934.html. Operazione ‘Cyber Matrioska ...