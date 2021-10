Koulibaly: «Sì a Mondiale ogni due anni ma giocare meno partite» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore del Napoli e capitano del Senegal Kalidou Koulibaly si dice favorevole alla proposta della Fifa di organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni perchè crede che in questo modo darà più opportunità alle squadre africane di prendere parte a questa grande manifestazione. “È una cosa positiva per il numero di squadre africane”, ha detto il capitano dei Lions ai media locali sabato dopo la vittoria sulla Namibia (4-1) per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Cinque squadre africane ai Mondiali non bastano, ha detto il difensore del Napoli (Italia), sottolineando che l’Africa merita di avere più squadre nelle finali dei Mondiali”. “Koulibaly ha comunque sottolineato che questa nuova idea di un Mondiale ogni due anni dovrebbe essere coordinato con “il calendario ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore del Napoli e capitano del Senegal Kalidousi dice favorevole alla proposta della Fifa di organizzare la Coppa del Mondodueperchè crede che in questo modo darà più opportunità alle squadre africane di prendere parte a questa grande manifestazione. “È una cosa positiva per il numero di squadre africane”, ha detto il capitano dei Lions ai media locali sabato dopo la vittoria sulla Namibia (4-1) per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Cinque squadre africane ai Mondiali non bastano, ha detto il difensore del Napoli (Italia), sottolineando che l’Africa merita di avere più squadre nelle finali dei Mondiali”. “ha comunque sottolineato che questa nuova idea di unduedovrebbe essere coordinato con “il calendario ...

