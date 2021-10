(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella sfida contro il Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, Alexisha trascinato il suoalla vittoria (2-0). L’attaccante dell’è statocon un assist e una grande prestazione di oltre novanta minuti. “Il secondo tempo di Alexis è stato straordinario, mi è sembrato l’Alexis di sempre – ha dichiarato il ctno Lasarte -. È sicuramente infastidito perché vorrebbe sempre di più: la settima scorsa ho sentito dire che non aveva minuti nelle gambe e che non era in condizione”. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | NAZIONALI Nella notte italiana in campo Lautaro, @tucu_correa, @vecino, @kingarturo23 e @Alexis_Sanchez ?? - sportface2016 : #Inter, #Sanchez torna protagonista con il #Cile - LALAZIOMIA : Inter, lo strano caso Sanchez: fatica in nerazzurro, decisivo con il Cile. Il ct: 'Dicevano che ... - infoitsport : Sanchez, più minuti con il Cile che con l’Inter: i dati a confronto evidenziano il problema - calamita1978 : @FBiasin ma perché si fa tanto parlare di Sanchez più minuti con il Cile che con l'Inter? Lo mandiamo sano c'è lo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

L', che cerca dei rinforzi in attacco soprattutto dopo il caso che si è creato dopo lo sfogo di Alexis, come vi abbiamo descritto in esclusiva, ne parliamo qui , ha messo nel mirino ...L'impegno di sabato non aiuta, ma Simone Inzaghi almeno potrà riabbracciare i suoi nazionali europei già tra domani e mercoledì. Il problema restano i sudamericani, attesi soltanto tra venerdì sera e ...Nella sfida contro il Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, Alexis Sanchez ha trascinato il suo Cile alla vittoria (2-0).Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino sono invece attesi in Italia soltanto tra venerdì sera e sabato mattina ...