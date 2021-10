"Il latte fa diventare sordi". Jo Squillo non la smette con le fake news?

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le pericolose affermazioni di Josulsono tutto ciò che un vegano non dovrebbe dire per supportare la propria causa

Advertising

mchiaramici : RT @violet_blue9: Jo Squillo uno dei personaggi che deve uscire prima di subito. Prima cosa comodina, poi finta attivista e infine dice una… - violet_blue9 : Jo Squillo uno dei personaggi che deve uscire prima di subito. Prima cosa comodina, poi finta attivista e infine di… - StyleBeliever : Che il latte non sia l’alimento per eccellenza e che sia meglio essere moderarne il consumo sono d’accordo, ma che… - ladico8 : RT @penemy87: Jo: 'Io sono venuta qua a comunicare delle cose di valore' Certo tipo il latte fá diventare sordi ?? #gfvip - roxylecce : @trashtvstellare Che mi son persa cosa ha detto.. Dopo che ha detto h Che il latte ha fatto diventare sordo suo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : latte diventare

il Giornale

Akhannouch è un imprenditore a 360 gradi, spazia dalal petrolio, passando per l'acqua, gli immobili, l'energia, ha mani dappertutto e ciò gli ha consentito diil più grande ...... ma un qualche accorgimento, per poterle fareapprezzabili, anche al palato, sembra che ... Prendi otto marroni cotti nell'acqua e sgusciati, falli bollire leggermente in un bicchiare di; ...Le pericolose affermazioni di Jo Squillo sul latte sono tutto ciò che un vegano non dovrebbe dire per supportare la propria causa ...La rivelazione “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha incollato le orecchie”. A ...