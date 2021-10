Green Pass, Orlando “Protesta usata per salto di qualità eversivo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna partire dal fatto che ci sono contemporaneamente due fenomeni. Da un lato c’è il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della mobilitazione attraverso i social. Dall’altro, c’è una parte che tenta di essere un’avanguardia di matrice più tradizionalmente fascista, e che probabilmente è totalmente indifferente alle questioni del Green Pass, ma che prova, come ha provato nel corso di questi anni con i forconi, con le rivolte contro i campi rom e i campi dei migranti, a cavalcare questa situazione”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle manifestazioni di sabato 9 ottobre e all’assalto alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna partire dal fatto che ci sono contemporaneamente due fenomeni. Da un lato c’è il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della mobilitazione attraverso i social. Dall’altro, c’è una parte che tenta di essere un’avanguardia di matrice più tradizionalmente fascista, e che probabilmente è totalmente indifferente alle questioni del, ma che prova, come ha provato nel corso di questi anni con i forconi, con le rivolte contro i campi rom e i campi dei migranti, a cavalcare questa situazione”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle manifestazioni di sabato 9 ottobre e all’asalla ...

