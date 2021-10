Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: rivelato il prezzo della remastered (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato rivelato il prezzo di Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, la remastered dei titoli classici della saga di GTA Con l’apertura della prevendita, è stato rivelato il prezzo di Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition, la remastered dei titoli classici della saga di GTA destinata a uscire il prossimo anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xobox Series XS, Nintendo Switch e PC. Al suo interno saranno contenute le versioni rimasterizzate di Grand Theft ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) È statoildiThe– The, ladei titoli classicisaga di GTA Con l’aperturaprevendita, è statoildiThe– The, ladei titoli classicisaga di GTA destinata a uscire il prossimo anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xobox Series XS, Nintendo Switch e PC. Al suo interno saranno contenute le versioni rimasterizzate di...

