G20 sull'Afghanistan: comunità internazionale spaccata, non arriverà una road map (Di lunedì 11 ottobre 2021) Annunciato con fanfare, il G20 straordinario sull'Afghanistan sembra aver perso pian piano rilevanza, a meno che alla conclusione dell'evento virtuale che si tiene oggi sotto la presidenza italiana del G20, su iniziativa del presidente del Consiglio Mario Draghi, non arrivi qualche notizia clamorosa. Difficile crederlo. A MENO DI DUE MESI dalla caduta di Kabul e dall'arrivo al potere dei Talebani, la comunità internazionale sta ancora, faticosamente, prendendo le misure. Più che una posizione condivisa, prevalgono le spaccature, i distinguo, i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

