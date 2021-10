Francesca Alotta di Tale e Quale Show racconta la sua malattia | “Mi è crollato il mondo addosso”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021)appassiona milioni di telespettatori ogni venerdì sera. Cantanti e volti noti si sfidano a suon di musica, imitando delle performance di artisti famosi. Il cast dell’edizione 2021 è stellare e coinvolge il pubblico a livello artistico, ma anche con polemiche epiche, come quelle tra i giudici e Alba Parietti. Tra i vari artisti del cast c’è anche una cantante siciliana molto amata:. La musicista è nota al grande pubblico per la fortunata canzone “Non amarmi”, cantata con Alessandro Baldi. Al di là delle performance musicali,dihato un dramma del suo passato al settimanale Di Più, come riportato da Today. ...