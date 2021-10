Fisco | Ruffini Entrate | “Con 800 leggi il sistema è giungla in cui l’evasore si nasconde Utile l’intervento del governo sulla privacy”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Abbiamo più di 800tributarie, frutto di una disordinata stratificazione avvenuta nel tempo. Un fardello per i contribuenti e per i loro consulenti, ma anche per l’Agenzia delle. Il, così com’è, assomiglia a unain cuiriesce arsi e l’onesto rischia di smarrirsi. Fare ordine e semplificare è la premessa per tutto il resto”. Ernesto Maria, direttore dell’Agenzia dellee presidente di-Riscossione, intervistato da La Stampa dà un giudizio positivo della legge delega sule anche della normainserita nel decreto Capienze per dare più armi nella lotta anti evasione. Oltre ad anticipare che ...

Lo ha detto Ernesto Maria, direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente di Entrate - Riscossione, in una intervista rilasciata a La Stampa. Sulla riforma del catasto : "Non ne farei una ...