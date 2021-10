FIFA 22 un successo incredibile! In Italia conquista i primi cinque posti nella classifica di vendite (Di lunedì 11 ottobre 2021) FIFA 22 di EA Sports è uscito il 1° ottobre ma ha già macinato una serie di incredibili record. La classifica Italiana di vendita che va dal 27 settembre al 3 ottobre lo incorona re indiscusso. Il titolo calcistico nella classifica generale si prende i primi cinque posti, sconfiggendo così i suoi avversarsi. Non solo, ma FIFA 22 si trova al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto anche nella classifica che racchiude i giochi più venduti su console e si trova al primo posto nei titoli più venduti su PC. In sostanza il gioco di calcio fa l'en plein. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle varie classifiche suddivise. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021)22 di EA Sports è uscito il 1° ottobre ma ha già macinato una serie di incredibili record. Lana di vendita che va dal 27 settembre al 3 ottobre lo incorona re indiscusso. Il titolo calcisticogenerale si prende i, sconfiggendo così i suoi avversarsi. Non solo, ma22 si trova al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto ancheche racchiude i giochi più venduti su console e si trova al primo posto nei titoli più venduti su PC. In sostanza il gioco di calcio fa l'en plein. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle varie classifiche suddivise. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #FIFA22 un vero successo in Italia! - GamingToday4 : FIFA 22 è primo, secondo, terzo, quarto e quinto nella classifica italiana, successo totale - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - - Antonio10853157 : RT @IGNitalia: La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - - IGNitalia : La serie FIFA potrebbe cambiare nome, in futuro, ma la cosa non riguarderebbe le licenze. - -