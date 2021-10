F1 | Mekies | “Week end solido Leclerc e Sainz cuore del progetto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “E’ stato un buonend,, forse non il migliore dell’anno perchè a Montecarlo anche eravamo a un buon livello. Era importante per noi prendere punti e ridurre il distacco per il terzo posto. Una prestazione solida di tutta la squadra”. Parola di Laurent, Racing Director della Ferrari, che ai microfoni di Sky commenta la prova al Gran Premio di Turchia. Sulla strategia diha aggiunto: “A un certo punto ci siamo ritrovati primi, sapevamo che c’erano poche possibilità che le gomme durassero fino alla fine ma c’era la chance di vincere. Era importante provarci, c’è stata una piccola finestra che sembrava potesse funzionare poi dopo il sorpasso di Valtteri abbiamo dovuto cambiare per ottenere almeno il quarto posto”. Sulla convivenza trae ...