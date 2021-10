Elisabetta Franchi | “La moda è capricciosa | ma io lo sono ancora di più”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una storia fatta di sacrifici, passione ma soprattutto sogni. Una strada sempre in salita, sostenuta da valori, come la passione, la coerenza, il sacrificio e la disciplina, che l’hanno accompagnata in un’intensa carriera di oltre ventitré anni di attività. Questii pilastri dell’intera esistenza della Signora, la self made woman per eccellenza dellaitaliana. Passo dopo passo, senza mai arrestarsi e con la grinta e con il coraggio che solo pochi possiedono, la designer ha costruito una realtà internazionale. Il Gruppo vanta infatti 3 headquarters, 87 Boutique monomarca, oltre 1100 multimarca e un fatturato di 120 milioni di ricavi nel 2019 pre-pandemia. A giugno 2021 arriva anche la nomina pera Cavaliere della Repubblica, coronando una ...

astrochic_71 : Shravana Elisabetta Franchi Fall Winter 2017 - fa_buio : RT @bbqgrillfinger: @Neuralgiasus “elisabetta/franchi” “pescivendola” - m4lditalisiada : RT @bbqgrillfinger: @Neuralgiasus “elisabetta/franchi” “pescivendola” - bbqgrillfinger : @Neuralgiasus “elisabetta/franchi” “pescivendola” - ptasteslikecola : se ti ho prestato gli stivali elisabetta franchi e i tacchi versace è solo perché sono zekka komunista. non perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Franchi

Velvet Mag

Cefla 2021: sarà un bilancio da record. Eiffel: il cuore di Ecopolietilene in Emilia. Orteco e Interacciai: i primi 50 anni. Champagne Experience: brindisi a Modena.al Salone del Risparmio Reggio Emilia Modena economia Bologna Affari quotidianiQuale colore se non quello delle dune del deserto può essere più simbolico per la stagione autunnale? Ce lo ricorda, che ha realizzato una collezione che prende proprio il nome ...Jo Squillo: N°21, la collezione per la Primavera/Estate 2022 Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione per la Primavera/Estate 2022 ...Sulla scia dei leggings (un tempo solo sportivi) anche i pantaloni skinny sono tornati in passerella. Tante le forme e i colori: in denim (Kate Moss docet), comodi in lana, a vita alta e, con gli spac ...