Doppia laurea, il testo in discussione alla Camera. Tuzi (M5S): svolta per specializzandi in medicina (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In Parlamento stiamo superando una legge, che risale a quasi 100 anni fa, che ha impedito finora a studenti e studentesse universitari di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. Il testo in Aula dà una possibilità in più agli studenti meritevoli e ambiziosi, che coltivano più passioni, che vedono più strade davanti a loro e magari non vogliono essere costretti subito a scegliere quale sarà il loro futuro lavorativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In Parlamento stiamo superando una legge, che risale a quasi 100 anni fa, che ha impedito finora a studenti e studentesse universitari di iscriversi contemporaneamente a due corsi di. Ilin Aula dà una possibilità in più agli studenti meritevoli e ambiziosi, che coltivano più passioni, che vedono più strade davanti a loro e magari non vogliono essere costretti subito a scegliere quale sarà il loro futuro lavorativo. L'articolo .

