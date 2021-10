C'è stata una sparatoria nel Milanese. Un uomo è in fin di vita (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Un uomo di 60 anni è in fin di vita, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla dopo una sparatoria a Buccinasco, nel Milanese. L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'uomo è stato portato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatro della sparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della Costituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Undi 60 anni è in fin di, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla dopo unaa Buccinasco, nel. L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'è stato portato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatro della, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della Costituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri.

