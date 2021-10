Amoruso alla Juventus: «Mi volevano anche Milan e Inter» (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, ha svelato il motivo per cui scelse di vestire la maglia bianconera e non solo Nicola Amoruso, in un’Intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di trasferirsi alla Juventus. Le sue dichiarazioni. «Quell’anno è stato bellissimo: mi avevano chiamato in tre. Non solo la Juve, ma anche il Milan di Galliani e l’Inter di Mazzola. Sono cresciuto in una famiglia juventina… ha scelto il cuore. La Juventus aveva appena vinto la Champions, con giocatori come Zidane e Del Piero. E nello spogliatoio c’era un’alchimia incredibile, che dura ancora oggi, e che ci ha permesso di vincere due scudetti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante della, Nicola, ha svelato il motivo per cui scelse di vestire la maglia bianconera e non solo Nicola, in un’vista al sito di Gianluca Di Marzio, ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di trasferirsi. Le sue dichiarazioni. «Quell’anno è stato bellissimo: mi avevano chiamato in tre. Non solo la Juve, maildi Galliani e l’di Mazzola. Sono cresciuto in una famiglia juventina… ha scelto il cuore. Laaveva appena vinto la Champions, con giocatori come Zidane e Del Piero. E nello spogliatoio c’era un’alchimia incredibile, che dura ancora oggi, e che ci ha permesso di vincere due scudetti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Amoruso: «Io alla Juve? Mi volevano Inter e Milan, ma ha scelto il cuore» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Amoruso: «Io alla Juve? Mi volevano Inter e Milan, ma ha scelto il cuore» - - mic_amoruso : RT @6000sardine: “Ci vediamo fra poco davanti alla sede della #Cgil di #Roma per il presidio, dopo gli attacchi di ieri da squadrismo #Anti… - mic_amoruso : RT @pbersani: L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagire e l’opin… - SironiIrene : Lorenzo Amoruso dopo aver visto due sorprese imbarazzanti alla Cipriani e lui balzato alla grande #GFVIP -